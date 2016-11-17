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Игорь Захаркин: Мы провели не лучший матч

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После победы над «Спартаком» (4:3 ОТ) главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин пожурил свою команду.

– Если быть честным, мы провели не лучший матч. Боролись не только с интересным соперником, но и сами с собой. Забили быструю шайбу и посчитали дело сделанным. Второй и третий периоды провели лучше, работали активнее, – сказал Захаркин.

Матч

Спартак - Салават Юлаев - 3:4 О.Т. (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Бодров Е. (Гончаров, Макаров И.), 0:27 (0:1). Потапов (Шмелёв, Гилрой), 11:11 (1:1). Бобров (Никонцев, Васильев), 13:47 (2:1). Умарк (Куляш, Капризов), 35:45 (2:2 - бол.). Логинов (Лисин, Хартикайнен), 58:30 (2:3). Гилрой (Васильев, Стоа), 59:50 (3:3). Арзамасцев (Лисин, Куляш), 64:01 (3:4).

Место и дата

17 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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