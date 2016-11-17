Рами Хадар: Дух «Маккаби» помог нам победить

Главный тренер «Маккаби» из «Тель-Авива» Рами Хадар поделился впечатлениями после матча против УНИКСа в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 74:73.

- Мы одержали очень важную победу над очень хорошей командой. Если в нападении у нас не очень хорошо получалось, то в защите мы сыграли здорово, хотя и были проблемы с Китом Лэнгфордом. Ребята играли сердцем, дух «Маккаби» помог нам победить.

- Почему не играл Эндрю Гаудлок, прилетевший в Казань?

- Он не в форме, у него проблема с лодыжкой.

- Почему в четвертой четверти вы так долго не моги забить?

- Отдадим должное защите УНИКСа, - цитирует Хадара официальный сайт казанского клуба.

Самым результативным игроком матча защитник казанцев Кит Лэнгфорд – 19 очков. Российский клуб потерпел шестое поражение, израильская команда одержала четвертую победу.

В следующем туре УНИКС 24 ноября сыграет на выезде с мадридским «Реалом», а «Маккаби» в тот же день встретится в гостях с «Олимпиакосом».