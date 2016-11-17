Рами Хадар: Дух «Маккаби» помог нам победить
Главный тренер «Маккаби» из «Тель-Авива»
Рами Хадар поделился впечатлениями после матча против УНИКСа в Евролиге.
Напомним, что его команда победила со счетом 74:73.
- Мы одержали очень важную победу
над очень хорошей командой. Если в нападении у нас не очень хорошо получалось,
то в защите мы сыграли здорово, хотя и были проблемы с Китом Лэнгфордом. Ребята
играли сердцем, дух «Маккаби» помог нам победить.
- Почему не играл Эндрю Гаудлок, прилетевший в Казань?
- Он не в форме, у него проблема с лодыжкой.
- Почему в четвертой четверти вы так долго не моги забить?
- Отдадим должное защите УНИКСа, - цитирует Хадара официальный
сайт казанского клуба.
Самым
результативным игроком матча защитник казанцев Кит Лэнгфорд – 19 очков. Российский
клуб потерпел шестое поражение, израильская команда одержала четвертую победу.
В следующем туре УНИКС 24 ноября сыграет на выезде с мадридским «Реалом», а «Маккаби» в тот же день встретится в гостях с «Олимпиакосом».
Матч
УНИКС - Маккаби Т-А - 73:74
Состав
УНИКС: Лэнгфорд (22), Антипов (12), Банич (10)
Маккаби Т-А: Смит (16), Айверсон (12), Силей (11)
Место и дата
17 ноября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция