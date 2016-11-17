Агент Милевского: Киевское «Динамо» действительно задолжало Артему более миллиона долларов

Агент форварда «Тосно» Артема Милевского Александр Панков подтвердил информацию о том, что его клиент требует у киевского «Динамо» погасить задолженность по зарплате. Он отметил, что футболист уже обратился в соответствующие инстанции.

«Всплыла информация о том, что Артем подал иск против «Динамо» по задолженности по зарплате. Это правда. Только указана немного некорректная сумма. Она – меньше, в районе 1 миллиона 200 тысяч долларов (ранее сообщалось о 1,4 млн долларов). «Динамо» действительно задолжало ему эти деньги. После того, как он ушел из клуба, сумма не была выплачена. Милевский длительное время ждал и рассчитывал на то, что эти деньги ему выплатят. Но от «Динамо» не поступило никаких предложений по этому вопросу. Поэтому Артем нанял юриста.

Уже состоялось два заседания КДК. На третьем заседании заслушают и Артема, и основных представителей «Динамо». На предварительных слушаниях присутствовали только юристы клуба, а сейчас, возможно, состоится встреча Милевского с президентом «Динамо». Конечно, Артем готов общаться и искать какие-то компромиссы. Но его позиция заключается в том, чтобы все-таки получить заработанные в «Динамо» деньги», - цитирует агента «Футбол 24».

Напомним, вместе с «Динамо», за который Милевский выступал с 2002 по 2013 год, он трижды становился чемпионом Украины (2003/04, 2006/07, 2008/09), четыре раза побеждал в Кубке (2002/03, 2004/05, 2005/06. 2006/07) и три – в Суперкубке страны (2006, 2009, 2011).

1 сентября 2016 года 31-летний нападающий перешел в «Тосно». В составе клуба из Ленинградской области Милевский принял участие в шести матчах, проведя на поле 130 минут.