Павел Антипов: Мы промазали штрафные, это непростительно
Форвард УНИКСа Павел Антипов
поделился впечатлениями после матча против «Маккаби» из Тель-Авива. Напомним,
что его команда уступила со счетом 73:74.
«Я думаю, что на
бумаге, в протоколе, все видно. Мы промазали штрафные (9 из 15 забили, против
15 из 19 у «Маккаби»). Это непростительно. Промахивались в первой половине, в
том числе и я, мазали в концовке. А штрафные играют очень важную роль. Мы
проделали такую огромную работу, а сейчас нам остается лишь посчитать, сколько
мы не смогли выиграть из-за нереализованных штрафных.
Дело не в физике,
обе команды находились в одинаковых условиях, они играли два дня назад, как и
мы. Это психология, надо всегда быть готовым ментально и много работать над
штрафными», - цитирует Антипова официальный сайт УНИКСа.
Самым
результативным игроком матча защитник казанцев Кит Лэнгфорд – 19 очков. Российский
клуб потерпел шестое поражение, израильская команда одержала четвертую победу.
В следующем туре УНИКС 24 ноября сыграет на выезде с мадридским «Реалом», а «Маккаби» в тот же день встретится в гостях с «Олимпиакосом».
Матч
УНИКС - Маккаби Т-А - 73:74
Состав
УНИКС: Лэнгфорд (22), Антипов (12), Банич (10)
Маккаби Т-А: Смит (16), Айверсон (12), Силей (11)
Место и дата
17 ноября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция