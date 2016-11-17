Павел Антипов: Мы промазали штрафные, это непростительно

Форвард УНИКСа Павел Антипов поделился впечатлениями после матча против «Маккаби» из Тель-Авива. Напомним, что его команда уступила со счетом 73:74.

«Я думаю, что на бумаге, в протоколе, все видно. Мы промазали штрафные (9 из 15 забили, против 15 из 19 у «Маккаби»). Это непростительно. Промахивались в первой половине, в том числе и я, мазали в концовке. А штрафные играют очень важную роль. Мы проделали такую огромную работу, а сейчас нам остается лишь посчитать, сколько мы не смогли выиграть из-за нереализованных штрафных.

Дело не в физике, обе команды находились в одинаковых условиях, они играли два дня назад, как и мы. Это психология, надо всегда быть готовым ментально и много работать над штрафными», - цитирует Антипова официальный сайт УНИКСа.

Самым результативным игроком матча защитник казанцев Кит Лэнгфорд – 19 очков. Российский клуб потерпел шестое поражение, израильская команда одержала четвертую победу.

В следующем туре УНИКС 24 ноября сыграет на выезде с мадридским «Реалом», а «Маккаби» в тот же день встретится в гостях с «Олимпиакосом».