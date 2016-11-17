Вида извинился за вождение в нетрезвом состоянии

Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида извинился за свое поведение. Ранее он был оштрафован за вождение в нетрезвом состоянии в Киеве, а также был лишен водительских прав.

«Действительно, со мной произошел неприятный инцидент. Людям свойственно ошибаться, и я совершил ошибку, за которую мне стыдно. Поэтому я хочу извиниться перед клубом, его болельщиками, президентом, главным тренером. С Сергеем Ребровым у меня уже был разговор по возвращении в клуб из расположения сборной Хорватии, я извинился и все ему объяснил. В сборной у меня также не было никаких проблем в связи со случившимся.

Это инцидент из личной жизни, и поверьте, произошедшее никоим образом не отображается на моей игре. Я всегда выкладывался на поле по максимуму, отдавал все силы, и буду делать это и дальнейшем, играя за «Динамо», - цитирует Виду официальный сайт «Динамо».

В нынешнем сезоне 27-летний Домагой Вида провел 18 матчей за «Динамо» и забил три мяча.