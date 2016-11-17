Вида извинился за вождение в нетрезвом состоянии
Защитник
киевского «Динамо» и сборной Хорватии Домагой Вида извинился за свое поведение.
Ранее он был оштрафован за вождение в нетрезвом состоянии в Киеве, а также был
лишен водительских прав.
«Действительно, со мной произошел неприятный инцидент. Людям
свойственно ошибаться, и я совершил ошибку, за которую мне стыдно. Поэтому я
хочу извиниться перед клубом, его болельщиками, президентом, главным тренером.
С Сергеем Ребровым у меня уже был разговор по возвращении в клуб из
расположения сборной Хорватии, я извинился и все ему объяснил. В сборной у меня
также не было никаких проблем в связи со случившимся.
Это инцидент из личной жизни, и поверьте, произошедшее никоим
образом не отображается на моей игре. Я всегда выкладывался на поле по
максимуму, отдавал все силы, и буду делать это и дальнейшем, играя за «Динамо»,
- цитирует Виду официальный сайт «Динамо».
В нынешнем сезоне 27-летний Домагой Вида провел 18 матчей за «Динамо»
и забил три мяча.