Марко Банич: В конце сезона не совсем справились с защитой
Форвард УНИКСа
Марко Банич поделился впечатлениями после матча против «Маккаби» из
Тель-Авива. Напомним, что его команда уступила со счетом 73:74.
«Матч получился
очень сложным. Мы старались хорошо играть в защите, но в концовке у нас это не
совсем хорошо получилось. Евролига сложный турнир, выдержать ее игровой ритм
непросто. Вот поэтому нам сегодня и не удалось победить», - цитирует Банича
официальный сайт УНИКСа.
Самым
результативным игроком матча защитник казанцев Кит Лэнгфорд – 19 очков. Российский
клуб потерпел шестое поражение, израильская команда одержала четвертую победу.
В следующем туре УНИКС 24 ноября сыграет на выезде с мадридским «Реалом», а «Маккаби» в тот же день встретится в гостях с «Олимпиакосом».
Матч
УНИКС - Маккаби Т-А - 73:74
Состав
УНИКС: Лэнгфорд (22), Антипов (12), Банич (10)
Маккаби Т-А: Смит (16), Айверсон (12), Силей (11)
Место и дата
17 ноября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция