Марко Банич: В конце сезона не совсем справились с защитой

Форвард УНИКСа Марко Банич поделился впечатлениями после матча против «Маккаби» из Тель-Авива. Напомним, что его команда уступила со счетом 73:74.

«Матч получился очень сложным. Мы старались хорошо играть в защите, но в концовке у нас это не совсем хорошо получилось. Евролига сложный турнир, выдержать ее игровой ритм непросто. Вот поэтому нам сегодня и не удалось победить», - цитирует Банича официальный сайт УНИКСа.

Самым результативным игроком матча защитник казанцев Кит Лэнгфорд – 19 очков. Российский клуб потерпел шестое поражение, израильская команда одержала четвертую победу.

В следующем туре УНИКС 24 ноября сыграет на выезде с мадридским «Реалом», а «Маккаби» в тот же день встретится в гостях с «Олимпиакосом».