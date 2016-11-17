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Марко Банич: В конце сезона не совсем справились с защитой

Источник:  БК УНИКСКомментарии

Форвард УНИКСа Марко Банич поделился впечатлениями после матча против «Маккаби» из Тель-Авива. Напомним, что его команда уступила со счетом 73:74.

«Матч получился очень сложным. Мы старались хорошо играть в защите, но в концовке у нас это не совсем хорошо получилось. Евролига сложный турнир, выдержать ее игровой ритм непросто. Вот поэтому нам сегодня и не удалось победить», - цитирует Банича официальный сайт УНИКСа.

Самым результативным игроком матча защитник казанцев Кит Лэнгфорд – 19 очков. Российский клуб потерпел шестое поражение, израильская команда одержала четвертую победу.

В следующем туре УНИКС 24 ноября сыграет на выезде с мадридским «Реалом», а «Маккаби» в тот же день встретится в гостях с «Олимпиакосом».

Матч

УНИКС - Маккаби Т-А - 73:74

Состав

УНИКС: Лэнгфорд (22), Антипов (12), Банич (10)

Маккаби Т-А: Смит (16), Айверсон (12), Силей (11)

Место и дата

17 ноября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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