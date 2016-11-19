УПЛ. 15-й тур. «Динамо» - «Сталь», «Шахтер» - «Карпаты» и другие матчи
Результаты матчей 15-го тура
чемпионата Украины.
УПЛ
15-й тур
Матч
Место и дата
19 ноября 15:00, Славутич-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 ноября 15:00, УТК имени Банникова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 ноября 18:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 ноября 18:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 ноября 18:00, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 ноября 20:30, Ворскла, Онлайн-трансляция
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