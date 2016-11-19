«Оренбург» - «Локомотив». Начало текстовой трансляции – 14:30 мск
В субботу в матче 14-го тура
чемпионата России «Оренбург» примет московский «Локомотив».
Их матч пройдет в Оренбурге
на стадионе «Газовик» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 13 туров у «Оренбурга» было 11 очков. Он занимал 12-е место в турнирной таблице. У «Локомотива» было 15 очков. Он шел 11-м.
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
19 ноября 14:30, Газовик, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически