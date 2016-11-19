«Оренбург» - «Локомотив». Начало текстовой трансляции – 14:30 мск

В субботу в матче 14-го тура чемпионата России «Оренбург» примет московский «Локомотив».

Их матч пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 13 туров у «Оренбурга» было 11 очков. Он занимал 12-е место в турнирной таблице. У «Локомотива» было 15 очков. Он шел 11-м.