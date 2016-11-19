«Анжи» - «Уфа». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск
В субботу в матче 14-го тура
чемпионата России махачкалинский «Анжи» примет «Уфу».
Их матч пройдет в Каспийске
на «Анжи Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию матча.
После 13 туров у «Анжи» было 17 очков. Он занимал девятое место в турнирной таблице. У «Уфы» было 16 очков. Она шла десятой.
Матч
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
19 ноября 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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