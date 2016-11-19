«Анжи» - «Уфа». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск

В субботу в матче 14-го тура чемпионата России махачкалинский «Анжи» примет «Уфу».

Их матч пройдет в Каспийске на «Анжи Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 13 туров у «Анжи» было 17 очков. Он занимал девятое место в турнирной таблице. У «Уфы» было 16 очков. Она шла десятой.