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«Анжи» - «Уфа». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В субботу в матче 14-го тура чемпионата России махачкалинский «Анжи» примет «Уфу».

Их матч пройдет в Каспийске на «Анжи Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 13 туров у «Анжи» было 17 очков. Он занимал девятое место в турнирной таблице. У «Уфы» было 16 очков. Она шла десятой.

Матч

Анжи - Уфа

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

19 ноября 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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