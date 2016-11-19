«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции – 15:30 мск
В субботу в матче 12-го тура
чемпионата Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» из Лондона.
Их матч пройдет в Манчестере
на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 15:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 11 туров у «Манчестер Юнайтед» было 18 очков. Он занимал шестое место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» было 24 очка. Клуб из Лондона шел четвертым.
Матч
Место и дата
19 ноября 15:30, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
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