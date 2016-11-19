«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции – 15:30 мск

В субботу в матче 12-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» из Лондона.

Их матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 15:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 11 туров у «Манчестер Юнайтед» было 18 очков. Он занимал шестое место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» было 24 очка. Клуб из Лондона шел четвертым.