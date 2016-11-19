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«Динамо» - «Зенит-2». Начало текстовой трансляции – 16:00 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В субботу в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги сыграют московское «Динамо» и «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Химках и начнется в 16:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 22 туров у «Динамо» было 50 очков. Бело-голубые занимали первое место в турнирной таблице. У «Зенита-2» было 30 очков. Он шел девятым.

Матч

Динамо - Зенит-2

Место и дата

19 ноября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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