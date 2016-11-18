Квят провел урок физкультуры в подмосковном лицее (видео)
Российский
пилот «Торо Россо» Даниил Квят провел урок физкультуры в подмосковном
Физтех-лицее им. П. Л. Капицы, сообщает Autosport.com.ru.
22-летний гонщик рассказал о своей карьере в автоспорте, а затем показал детям несколько упражнений, который Даниил проделывает перед стартом Гран-при.
Напомним, уроженец Уфы за один этап до конца «Королевских
гонок» расположился на 14-м месте личного зачета, имея в активе 25 очков.
Заключительный Гран-при «Формулы-1» пройдет в
Абу-Даби с 25 по 27 ноября.
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