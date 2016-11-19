НХЛ. «Вашингтон» - «Детройт», «Калгари» - «Чикаго» и другие матчи
Результаты матчей регулярного
чемпионата НХЛ.
Национальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
19 ноября
Матч
Вашингтон - Детройт - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Место и дата
19 ноября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Каролина - Монреаль - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)3-й период
Голы:
Петри (Марков, Хьюдон), 34:19 (0:1). Скиннер (Хэйнси, Ахо), 43:12 (1:1). Теравайнен (Хэйнси, Фолк), 47:43 (2:1).
Место и дата
19 ноября 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Калгари - Чикаго - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Место и дата
19 ноября 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция
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