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НХЛ. «Вашингтон» - «Детройт», «Калгари» - «Чикаго» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

19 ноября

Матч

Вашингтон - Детройт - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Бигл (Орлов), 54:49 (1:0).

Место и дата

19 ноября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Айлендерс - Питтсбург - 2:3 О.Т. (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Кросби (Куниц, Летанг), 15:19 (0:1). Нелсон (Таварес, Строум), 21:51 (1:1). Бьювилье 22:34 (2:1). Дэйли (Куниц, Кессел), 33:55 (2:2). Летанг (Кросби), 61:24 (2:3).

Место и дата

19 ноября 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Коламбус - Рейнджерс - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы:

Карлссон 16:34 (1:0). Ганье 25:38 (2:0). Грабнер 31:04 (2:1). Зибанежад (Холден, Скджей), 48:32 (2:2). Калверт (Карлссон, Мюррей), 51:35 (3:2).

Место и дата

19 ноября 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Каролина - Монреаль - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

3-й период

Голы:

Петри (Марков, Хьюдон), 34:19 (0:1). Скиннер (Хэйнси, Ахо), 43:12 (1:1). Теравайнен (Хэйнси, Фолк), 47:43 (2:1).

Место и дата

19 ноября 03:30, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Калгари - Чикаго - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Хартман (Кит), 7:42 (0:1).

Место и дата

19 ноября 05:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

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