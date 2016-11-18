Илья Воробьев: Хорошая игра, но мы забили на гол меньше
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья
Воробьев прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (2:1) в матче
регулярного чемпионата КХЛ.
«Хорошая игра, мы забили на гол меньше. В принципе, мы
забили бы его, но нам не позволили этого сделать. И в принципе очень много
половинчатых спорных решений сегодня было», - сказала Воробьев.
Напомним, у хозяев льда отличились Джон Норман и
Владимир Галузин, у гостей - Крис Ли. Нижегородцы остались на третьем месте в
Западной конференции, уральцы идут первыми на Востоке.
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