Илья Воробьев: Хорошая игра, но мы забили на гол меньше

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра, мы забили на гол меньше. В принципе, мы забили бы его, но нам не позволили этого сделать. И в принципе очень много половинчатых спорных решений сегодня было», - сказала Воробьев.

Напомним, у хозяев льда отличились Джон Норман и Владимир Галузин, у гостей - Крис Ли. Нижегородцы остались на третьем месте в Западной конференции, уральцы идут первыми на Востоке.

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