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Петерис Скудра: Чувствовалось, что играли против чемпиона

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал победу своих подопечных над магнитогорским «Металлургом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Чувствовалось, что играли против чемпиона, очень тяжелый матч. Старались сохранить позитивные моменты игры с «Саловатом» , хотя там и не получилось. Сегодня нам повезло забить на один гол больше при тяжелой игре. Спасибо ребятам за матч», - сказал Скудра.

Напомним, у хозяев льда отличились Джон Норман и Владимир Галузин, у гостей - Крис Ли. Нижегородцы остались на третьем месте в Западной конференции, уральцы идут первыми на Востоке.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Торпедо - Металлург Мг - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы:

Норман (Егоршев), 18:47 (1:0). Ли (Мозякин, Антипин), 42:45 (1:1). Галузин (Жердев, Грачев), 51:25 (2:1).

Место и дата

17 ноября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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