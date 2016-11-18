Петерис Скудра: Чувствовалось, что играли против чемпиона

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал победу своих подопечных над магнитогорским «Металлургом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Чувствовалось, что играли против чемпиона, очень тяжелый матч. Старались сохранить позитивные моменты игры с «Саловатом» , хотя там и не получилось. Сегодня нам повезло забить на один гол больше при тяжелой игре. Спасибо ребятам за матч», - сказал Скудра.

Напомним, у хозяев льда отличились Джон Норман и Владимир Галузин, у гостей - Крис Ли. Нижегородцы остались на третьем месте в Западной конференции, уральцы идут первыми на Востоке.

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