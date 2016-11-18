Алексей Кудашов: Давайте радоваться, что забили два и ни одного не пропустили
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тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над столичным «Динамо»
(2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Спасибо болельщикам за поддержку – хорошо нас
поддержали, гнали вперед. Ожидали, что игра будет тяжелая, жесткая, контактная
– и эти ожидания оправдались. Дотерпели, где надо забили, игра по накалу
получилась похожей на матч с ЦСКА, ото льда она смотрелась так.
-
Что-то случилось после паузы с реализацией моментов? Сегодня 2 шайбы за 34
броска.
- Давайте радоваться, что забили два гола и ни одного
не пропустили. Дважды забили в большинстве, в таких играх это очень важно.
Напомним, у победителей отличились Петри Контиола и Александр Кадейкин. Ярославцы занимают четвертое место в Западной конференции, а москвичи - на пятой строчке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Локомотив - Динамо - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Контиола (Тэлбот, Козун), 19:33 (1:0 - бол.). Кадейкин (Пашнин, Апальков), 55:13 (2:0 - бол.).
Место и дата
17 ноября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция