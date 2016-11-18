Алексей Кудашов: Давайте радоваться, что забили два и ни одного не пропустили

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над столичным «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Спасибо болельщикам за поддержку – хорошо нас поддержали, гнали вперед. Ожидали, что игра будет тяжелая, жесткая, контактная – и эти ожидания оправдались. Дотерпели, где надо забили, игра по накалу получилась похожей на матч с ЦСКА, ото льда она смотрелась так.

- Что-то случилось после паузы с реализацией моментов? Сегодня 2 шайбы за 34 броска.

- Давайте радоваться, что забили два гола и ни одного не пропустили. Дважды забили в большинстве, в таких играх это очень важно.

Напомним, у победителей отличились Петри Контиола и Александр Кадейкин. Ярославцы занимают четвертое место в Западной конференции, а москвичи - на пятой строчке.

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