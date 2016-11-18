Сергей Орешкин: Ребята старались, ни к кому нет претензий

Главный тренер столичного «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал поражение своих подопечных от «Локомотива» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Локомотив» с победой. Хорошая игра, вся в борьбе. Где-то нам не повезло, не забили, а так много проигранных единоборств, стыков, нейтральных шайб. Ближе к концу немного подсели, хотели последние силы вытащить из себя, ребята старались, ни к кому нет претензий», - сказал Орешкин.

Напомним, у победителей отличились Петри Контиола и Александр Кадейкин. Ярославцы занимают четвертое место в Западной конференции, а москвичи - на пятой строчке.

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