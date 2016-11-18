Сергей Орешкин: Ребята старались, ни к кому нет претензий
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тренер столичного «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал поражение своих подопечных от «Локомотива»
(0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Локомотив» с
победой. Хорошая игра, вся в борьбе. Где-то нам не повезло, не забили, а так
много проигранных единоборств, стыков, нейтральных шайб. Ближе к концу немного
подсели, хотели последние силы вытащить из себя, ребята старались, ни к кому
нет претензий», - сказал Орешкин.
Напомним, у победителей отличились Петри Контиола и Александр Кадейкин. Ярославцы занимают четвертое место в Западной конференции, а москвичи - на пятой строчке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Локомотив - Динамо - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Контиола (Тэлбот, Козун), 19:33 (1:0 - бол.). Кадейкин (Пашнин, Апальков), 55:13 (2:0 - бол.).
Место и дата
17 ноября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция