ЦСКА и «Северсталь» проведут матч КХЛ в ретро-свитерах
Хоккеисты ЦСКА и «Северстали» в рамках регулярного чемпионата КХЛ проведут матч в ретро-свитерах, сообщает официальный сайт армейцев.
Основой для альтернативного комплекта формы столичного
клуба послужила форма ЦСКА образца 1980-х годов. Впервые в подобной форме армейцы
вышли на лёд 27 декабря 1979 года против «Нью-Йорк Рейнджерс» в стартовом матче
Суперсерии-1979/80. Тогда оправившиеся за океан игроки ЦСКА провели пять игр с
североамериканцами - одержали победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2), «Нью-Йорк
Айлендерс» (3:2) и «Квебек Нордикс» (6:4) при поражениях от «Монреаль
Канадиенс» (2:4) и «Баффало Сэйбрс» (1:6).
Череповецкая команда также выйдет на лед в ретро-форме, образцом которой стала форма сезона 1994/95 – первого, который «Северсталь» провела под нынешним названием.
Напомним,
матч «Северсталь» - ЦСКА состоится 25 ноября.