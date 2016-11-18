ЦСКА и «Северсталь» проведут матч КХЛ в ретро-свитерах

Хоккеисты ЦСКА и «Северстали» в рамках регулярного чемпионата КХЛ проведут матч в ретро-свитерах, сообщает официальный сайт армейцев.

Основой для альтернативного комплекта формы столичного клуба послужила форма ЦСКА образца 1980-х годов. Впервые в подобной форме армейцы вышли на лёд 27 декабря 1979 года против «Нью-Йорк Рейнджерс» в стартовом матче Суперсерии-1979/80. Тогда оправившиеся за океан игроки ЦСКА провели пять игр с североамериканцами - одержали победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2), «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2) и «Квебек Нордикс» (6:4) при поражениях от «Монреаль Канадиенс» (2:4) и «Баффало Сэйбрс» (1:6).

Череповецкая команда также выйдет на лед в ретро-форме, образцом которой стала форма сезона 1994/95 – первого, который «Северсталь» провела под нынешним названием.

Напомним, матч «Северсталь» - ЦСКА состоится 25 ноября.