Раонич вышел в полуфинале Итогового турнира ATP, обыграв Тима
Канадский теннисист Милош Раонич победил австрийца Доминика Тима в рамках третьего тура группового этапа Итогового турнира ATP.
Встреча, длившаяся один час 30 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу канадца.
25-летний победитель встречи совершил 14 эйсов, одну двойную ошибку и реализовал два из шести брейк-поинтов. На счету его соперника четыре подачи на вылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейка.
Раонич занял второе место в группе «Иван Лендл» и обеспечил себе выход в полуфинал турнира.
Напомним,
ранее Новак Джокович обеспечил себе
выход в полуфинал, выиграв все три матча.
Итоговый турнир АТР
Матч
Раонич М. (Канада) - Тим Д. (Австрия) - 7:6, 6:3
Место и дата
17 ноября 23:00, , Онлайн-трансляция