Раонич вышел в полуфинале Итогового турнира ATP, обыграв Тима

Канадский теннисист Милош Раонич победил австрийца Доминика Тима в рамках третьего тура группового этапа Итогового турнира ATP.

Встреча, длившаяся один час 30 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу канадца.

25-летний победитель встречи совершил 14 эйсов, одну двойную ошибку и реализовал два из шести брейк-поинтов. На счету его соперника четыре подачи на вылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейка.

Раонич занял второе место в группе «Иван Лендл» и обеспечил себе выход в полуфинал турнира.

Напомним, ранее Новак Джокович обеспечил себе выход в полуфинал, выиграв все три матча.