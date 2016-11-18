Китайская компания купила права на трансляции матчей АПЛ за 700 млн долларов

Английская премьер-лига продала права на трансляции матчей Китайской компании за 700 миллионов долларов, сообщает Associated Press.

По информации источника, соглашение, рассчитанное на три года, вступит в силу с сезона-2019/20. Текущий договор приносит премьер-лиге около 20 миллионов долларов ежегодно.

Покупателем выступила компания PPTV, входящая в холдинг Suning Group. Им также принадлежит итальянский футбольный клуб «Интер» и права на трансляции чемпионата Испании в Китае.