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Китайская компания купила права на трансляции матчей АПЛ за 700 млн долларов

Источник:  Associated PressКомментарии

Английская премьер-лига продала права на трансляции матчей Китайской компании за 700 миллионов долларов, сообщает Associated Press.

По информации источника, соглашение, рассчитанное на три года, вступит в силу с сезона-2019/20. Текущий договор приносит премьер-лиге около 20 миллионов долларов ежегодно.

Покупателем выступила компания PPTV, входящая в холдинг Suning Group. Им также принадлежит итальянский футбольный клуб «Интер» и права на трансляции чемпионата Испании в Китае. 

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