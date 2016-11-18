Карякин и Карлсен сыграли вничью в пятой партии матча за звание чемпиона мира
Российский шахматист Сергей Карякин и норвежец Магнус
Карлсен не выявили победителя и в пятой партии матча за звание чемпиона мира.
Пятая встреча между шахматистами, проходившая в Нью-Йорке,
как и предыдущие четыре, завершилась вничью. Россиянин играл черными фигурами.
Соперники согласились на ничью после 51 хода черных. По итогам пяти встреч счет равный – 2,5:2,5.
Шестая партия состоится в пятницу, Карякин будет
играть белыми фигурами.
«Советский спорт» вел онлайн-трансляцию партии.
Напомним, матч за мировую шахматную корону между
норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным проходит в
Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим
контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк. Призовой фонд матча – один миллион долларов.