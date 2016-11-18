«Реал» готов предложить «Арсеналу» 25 млн фунтов за Рэмзи
Тренерский
штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом готовят предложение
лондонскому «Арсеналу» по покупке валлийского полузащитника Аарона Рэмзи,
сообщает The Sun.
По
информации источника, французский специалист хочет воссоединить связку
футболистов сборной Уэльса – Рэмзи и Гарета Бэйла в испанском клубе.
Мадридский клуб собирается переманить валлийца, значительно увеличив его нынешнюю зарплату в 90 тысяч фунтов в неделю.
Рэмзи стал одним из главных героев прошедшего летом во Франции чемпионата Европы. На этом турнире сборная Уэльса впервые в своей истории дошла до полуфинала.
По данным transfermarkt.de, стоимость футболиста
составляет 35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Аарон получил травму в первом туре чемпионата Англии и пропустил 11 матчей «Арсенала» из-за восстановления. 25-летний полузащитник принял участие в четырех
последних встречах лондонского клуба, в которых отметился двумя результативными передачами.