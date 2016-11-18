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«Реал» готов предложить «Арсеналу» 25 млн фунтов за Рэмзи

Источник:  The SunКомментарии

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом готовят предложение лондонскому «Арсеналу» по покупке валлийского полузащитника Аарона Рэмзи, сообщает The Sun.

По информации источника, французский специалист хочет воссоединить связку футболистов сборной Уэльса – Рэмзи и Гарета Бэйла в испанском клубе.

Мадридский клуб собирается переманить валлийца, значительно увеличив его нынешнюю зарплату в 90 тысяч фунтов в неделю.

Рэмзи стал одним из главных героев прошедшего летом во Франции чемпионата Европы. На этом турнире сборная Уэльса впервые в своей истории дошла до полуфинала. 

По данным transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Аарон получил травму в первом туре чемпионата Англии и пропустил 11 матчей «Арсенала» из-за восстановления. 25-летний полузащитник принял участие в четырех последних встречах лондонского клуба, в которых отметился двумя результативными передачами.


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