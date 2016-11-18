Сергей Ковалев: Я собираюсь «уничтожить» Уорда

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев заявил, что «уничтожит» в предстоящем поединке Андре Уорда.

«Он никогда не проигрывал раньше. Но это моя работа. Стану первым, кто сделает это. Не может быть никакой тактики, кроме как победить. Он стоит на моем пути к мечте и целям. Я собираюсь «уничтожить» его», - цитирует Ковалева Boxingscene.

Напомним, бой Ковалев - Уорд состоится 19 ноября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, IBF и WBO принадлежащие российскому боксеру.