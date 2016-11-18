НХЛ. «Баффало» - «Тампа-Бэй», «Оттава» - «Нэшвил» и другие матчи. Онлайн
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию все матчи игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
Матч
Филадельфия - Виннипег - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)3-й период
Голы:
Кутюрье (Конечны), 9:13 (1:0). Раффль (Рид, Гудас), 9:47 (2:0). Бафлин (Данё, Петан), 26:57 (2:1). Штрайт (Жиру, Проворов), 32:58 (3:1). Уилер (Шейфли, Элерс), 37:19 (3:2). Симмондс (Макдональд, Шенн), 45:46 (4:2). Мэннинг 59:11 (5:2).
Место и дата
18 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Торонто - Флорида - 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Браун (Бозак, Райлли), 5:55 (1:0). Экблад (МакКэнн, Мальгин), 10:21 (1:1). Браун (Комаров), 15:36 (2:1). Марнер (ван Римсдайк), 17:03 (3:1). Комаров (Кадри, Браун), 27:45 (4:1). ван Римсдайк 38:53 (5:1).
Место и дата
18 ноября 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Миннесота - Бостон - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Место и дата
18 ноября 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Даллас - Колорадо - 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Одуйя (Корпикоски), 8:15 (1:0). Ритчи (Бенн Д., Шо), 10:19 (2:0). Ивз (Спецца, Сегин), 19:39 (3:0).
Место и дата
18 ноября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 ноября 06:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 ноября 06:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция