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НХЛ. «Баффало» - «Тампа-Бэй», «Оттава» - «Нэшвил» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию все матчи игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Матч

Баффало - Тампа-Бэй - 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Перерыв

Голы:

Нестеров (Филппула, Друэн), 8:15 (0:1). Киллорн (Филппула, Пойнт), 27:39 (0:2). Фрэнсон (Кейн, Федун), 32:50 (1:2). Джонсон (Кучеров, Киллорн), 39:42 (1:3).

Место и дата

18 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Филадельфия - Виннипег - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

3-й период

Голы:

Кутюрье (Конечны), 9:13 (1:0). Раффль (Рид, Гудас), 9:47 (2:0). Бафлин (Данё, Петан), 26:57 (2:1). Штрайт (Жиру, Проворов), 32:58 (3:1). Уилер (Шейфли, Элерс), 37:19 (3:2). Симмондс (Макдональд, Шенн), 45:46 (4:2). Мэннинг 59:11 (5:2).

Место и дата

18 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Оттава - Нэшвилл - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Перерыв

Голы:

Сишонс (Экхольм, Уотсон), 2:14 (0:1). Брассар (Стоун, Уайдмен), 8:36 (1:1). Эллис (Рибейро, Форсберг), 15:34 (1:2). Аберг (Уилсон, Фишер), 37:10 (1:3).

Место и дата

18 ноября 03:30, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Флорида - 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Браун (Бозак, Райлли), 5:55 (1:0). Экблад (МакКэнн, Мальгин), 10:21 (1:1). Браун (Комаров), 15:36 (2:1). Марнер (ван Римсдайк), 17:03 (3:1). Комаров (Кадри, Браун), 27:45 (4:1). ван Римсдайк 38:53 (5:1).

Место и дата

18 ноября 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Миннесота - Бостон - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Место и дата

18 ноября 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сент-Луис - Сан-Хосе - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Кутюр (Уорд, Донской), 6:16 (0:1). Шварц (Петранжело), 10:38 (1:1). Шварц 28:45 (2:1). K. Labanc (Торнтон, Браун), 29:04 (2:2). Перрон (Штястны, Фаббри), 35:56 (3:2).

Место и дата

18 ноября 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Даллас - Колорадо - 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Одуйя (Корпикоски), 8:15 (1:0). Ритчи (Бенн Д., Шо), 10:19 (2:0). Ивз (Спецца, Сегин), 19:39 (3:0).

Место и дата

18 ноября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Анахайм - Нью-Джерси

Место и дата

18 ноября 06:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Ванкувер - Аризона

Место и дата

18 ноября 06:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Лос-Анджелес - Эдмонтон

Место и дата

18 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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