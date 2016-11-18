Карлос Самбрано: В матче с «Ростовом» нужно победить любой ценой
Защитник
«Рубина» Карлос Самбрано поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ростовом»,
который состоится в рамках 14 тура чемпионата России.
«Я привык тренироваться в шортах. Я играл в Германии,
и там тоже было прохладно. В принципе, в ногах я холода не чувствую. Несмотря
на то, что здесь холоднее, это моя привычка, и я уже адаптировался. Что касается
предстоящей игры, то Хави Грасия – замечательный тренер, который всегда
анализирует соперника, показывает нам видео. Я видел, как играет «Ростов»
против «Атлетико», и знаю, что это сильная команда с организованной крепкой
обороной. Но мы играем дома, и нам нужно победить любой ценой. Я знаю, что Курбан Бердыев ранее тренировал
«Рубин» и многое дал этому клубу. Все трофеи «Рубин» завоевал именно с ним.
Бердыев является очень сильным тренером, но сейчас он преследует свои цели с
«Ростовом», а «Рубин» – свои. Это будет тяжелейшая игра, но как я уже говорил,
у нас одна задача – это победа», - сказал Самбрано.
Напомним, матч «Рубин» - «Ростов» состоится сегодня, 18 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Матч
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция