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Карлос Самбрано: В матче с «Ростовом» нужно победить любой ценой

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Защитник «Рубина» Карлос Самбрано поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ростовом», который состоится в рамках 14 тура чемпионата России.

«Я привык тренироваться в шортах. Я играл в Германии, и там тоже было прохладно. В принципе, в ногах я холода не чувствую. Несмотря на то, что здесь холоднее, это моя привычка, и я уже адаптировался. Что касается предстоящей игры, то Хави Грасия – замечательный тренер, который всегда анализирует соперника, показывает нам видео. Я видел, как играет «Ростов» против «Атлетико», и знаю, что это сильная команда с организованной крепкой обороной. Но мы играем дома, и нам нужно победить любой ценой.  Я знаю, что Курбан Бердыев ранее тренировал «Рубин» и многое дал этому клубу. Все трофеи «Рубин» завоевал именно с ним. Бердыев является очень сильным тренером, но сейчас он преследует свои цели с «Ростовом», а «Рубин» – свои. Это будет тяжелейшая игра, но как я уже говорил, у нас одна задача – это победа», - сказал Самбрано.

Напомним, матч «Рубин» - «Ростов» состоится сегодня, 18 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Матч

Рубин - Ростов

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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