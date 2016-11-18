Рифат Жемалетдинов: Все топ-клубы очень тяжело с «Ростовом» играют
Нападающий
«Рубина» Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ростовом»,
который состоится в рамках 14 тура чемпионата России.
«Ростов»
– тяжелая команда. Все топ-клубы очень тяжело с ним играют. У них насыщенная
оборона, поэтому будет тяжелый матч. Как и всегда. Но мы будем стараться, чтобы
продолжить победную серию и двигаться дальше по турнирной таблице», - сказал
Жемалетдинов.
Напомним, матч «Рубин» - «Ростов» состоится сегодня, 18 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Матч
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
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