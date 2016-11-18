Рифат Жемалетдинов: Все топ-клубы очень тяжело с «Ростовом» играют

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ростовом», который состоится в рамках 14 тура чемпионата России.

«Ростов» – тяжелая команда. Все топ-клубы очень тяжело с ним играют. У них насыщенная оборона, поэтому будет тяжелый матч. Как и всегда. Но мы будем стараться, чтобы продолжить победную серию и двигаться дальше по турнирной таблице», - сказал Жемалетдинов.

Напомним, матч «Рубин» - «Ростов» состоится сегодня, 18 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.