Томас Мюллер: Матч против «Боруссии» - это лучшая игра в бундеслиге

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер назвал матч с дортмундской «Боруссией» лучшей игрой в бундеслиге.

«Это особенный матч не только для каждого болельщика, но и для всех футболистов. Игра против Дортмунда — это лучшая игра в Бундеслиге. Победить их сложнее всего», - сказал Мюллер.

Напомним, матч «Боруссия» - «Бавария» состоится 19 ноября и начнется в 20:30 по московскому времени.

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