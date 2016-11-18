Томас Мюллер: Матч против «Боруссии» - это лучшая игра в бундеслиге
Нападающий
мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер назвал матч с дортмундской «Боруссией» лучшей
игрой в бундеслиге.
«Это особенный матч не только для каждого болельщика, но и для
всех футболистов. Игра против Дортмунда — это лучшая игра в Бундеслиге. Победить
их сложнее всего», - сказал Мюллер.
Напомним, матч «Боруссия» - «Бавария» состоится 19 ноября и начнется в 20:30 по московскому времени.
Бундеслига
11-тур
Матч
Место и дата
19 ноября 20:30, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция
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