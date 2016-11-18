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Томас Мюллер: Матч против «Боруссии» - это лучшая игра в бундеслиге

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер назвал матч с дортмундской «Боруссией» лучшей игрой в бундеслиге.

«Это особенный матч не только для каждого болельщика, но и для всех футболистов. Игра против Дортмунда — это лучшая игра в Бундеслиге. Победить их сложнее всего», - сказал Мюллер.

Напомним, матч «Боруссия» - «Бавария» состоится 19 ноября и начнется в 20:30 по московскому времени.

Бундеслига
11-тур 

Матч

Боруссия - Бавария

Место и дата

19 ноября 20:30, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

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