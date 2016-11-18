Голы Нестерова и Кучерова принесли победу «Тампе» в матче с «Баффало»
В
матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтинг» на выезде обыграла «Баффало
Сэйбрз» со счетом 4:1.
В
составе победителей отличались Никита Нестеров, Александр Киллорн, Никита
Кучеров и Брэйден Пойнт, у хозяев льда единственную шайбу забросил Коди
Франсон.
После
этого матча «Тампа» расположилась на третьей строчке в Восточной конференции,
имея в активе 23 очка, а «Баффало» на 15-м месте с 14-ю очками.
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