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Голы Нестерова и Кучерова принесли победу «Тампе» в матче с «Баффало»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтинг» на выезде обыграла «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:1.

В составе победителей отличались Никита Нестеров, Александр Киллорн, Никита Кучеров и Брэйден Пойнт, у хозяев льда единственную шайбу забросил Коди Франсон.

После этого матча «Тампа» расположилась на третьей строчке в Восточной конференции, имея в активе 23 очка, а «Баффало» на 15-м месте с 14-ю очками.

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Баффало - Тампа-Бэй - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы:

Нестеров (Филппула, Друэн), 8:15 (0:1). Киллорн (Филппула, Пойнт), 27:39 (0:2). Фрэнсон (Кейн, Федун), 32:50 (1:2). Кучеров (Киллорн), 39:42 (1:3). Пойнт (Джонсон), 58:00 (1:4).

Место и дата

18 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

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