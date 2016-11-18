Голевая передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Виннипег»
В
матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флаейер» на домашнем льду
обыграла «Виннипег Джетс» со счетом 5:2.
В
составе победителей отличились Шон Кутюрье, Михаэль Раффаль, Марк Штрайт, Уэйн
Симмондс и Брендан Мжннинг. В составе гостей шайбы забросили Дастин Бафлин и
Блейк Уилер.
Российский
защитник хозяев льда Иван Проворов отметился в матче результативной передачей.
После
этого матча «Виннипег» с 20-ю очками расположился на третьей строчке в Западной
конференции, а «Филадельфия» занимает 10 место на «Востоке», имея в активе 19
очков.
В
следующем туре «Флайерз» 19 ноября примут «Тампу», а канадская команда 20
ноября на выезде сыграет с «Бостоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Филадельфия - Виннипег - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Голы:
Кутюрье (Конечны), 9:13 (1:0). Раффль (Рид, Гудас), 9:47 (2:0). Бафлин (Данё, Петан), 26:57 (2:1). Штрайт (Жиру, Проворов), 32:58 (3:1). Уилер (Шейфли, Элерс), 37:19 (3:2). Симмондс (Макдональд, Шенн), 45:46 (4:2). Мэннинг 59:11 (5:2).
Место и дата
18 ноября 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция