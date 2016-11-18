Голевая передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Виннипег»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флаейер» на домашнем льду обыграла «Виннипег Джетс» со счетом 5:2.

В составе победителей отличились Шон Кутюрье, Михаэль Раффаль, Марк Штрайт, Уэйн Симмондс и Брендан Мжннинг. В составе гостей шайбы забросили Дастин Бафлин и Блейк Уилер.

Российский защитник хозяев льда Иван Проворов отметился в матче результативной передачей.

После этого матча «Виннипег» с 20-ю очками расположился на третьей строчке в Западной конференции, а «Филадельфия» занимает 10 место на «Востоке», имея в активе 19 очков.

В следующем туре «Флайерз» 19 ноября примут «Тампу», а канадская команда 20 ноября на выезде сыграет с «Бостоном».

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