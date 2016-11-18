Кучеров возглавил гонку бомбардиров в НХЛ. Тарасенко – 7-й, Анисимов – 10-й

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров в матче с «Баффало» забросил шайбу, что позволило ему единолично возглавить гонку бомбардиров в НХЛ.

На счету Кучерова 22 очка (9+13). На втором месте форвард «Виннипега» Марк Шайфли, на счету которого 21 очко. Третью строчку разделили еще один игрок «Тампы» Стивен Стэмкос и нападающий «Далласа» Тайлер Сегин, у обоих по 20 очков.

Отметим, что в десятку лучших попали еще два россиянина – Владимир Тарасенко (седьмой – 18 очков) и Артем Анисимов (десятый – 17 очков).

Добавим, что игровой день в НХЛ продолжается и в списке бомбардиров возможны изменения.