Молодежная сборная России уступила юниорской лиге Квебека в заключительном матче Суперсерии
Молодежная
сборная России (U-20) проиграла в шестом матче традиционной выставочной
Суперсерии. Подопечные Валерия Брагина уступили сборной юниорской лиге Квебека
со счетом 1:4.
В составе
победителей дублем отметился Максим Комтуа и по разу отличились Габриэль Фонтен
и Жан-Ристоф Бодин. У россиян единственную шайбу забросил Клим Костин.
Итоговый счет серии 2:4 в пользу канадцев.
Суперсерия
Шестой матч
Матч
Юниорская Лига Квебека - Россия (U-20)
Место и дата
18 ноября 03:00, , Онлайн-трансляция
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