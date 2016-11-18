Менеджер Карлсена попросил убрать камеры из комнат отдыха шахматистов

Менеджер норвежского шахматиста Магнуса Карлсена Эспен Агдестейн обратился к организаторам матча за звание чемпиона мира с просьбой убрать камеры из комнат отдыха спортсменов.

Во время пятой партии между Магнусеном и Сергеем Карякиным в социальных сетях появились фотографии трансляций из комнат отдыха, в которые шахматисты удаляются во время матча.

The World Champion half asleep while Karjakin thinking about his move. Again! #CarlsenKarjakin pic.twitter.com/DHCnlHdVfA — Tarjei J. Svensen (@TarjeiJS) 17 ноября 2016 г.

«Магнус не знает о наличии камер в комнате отдыха. В соглашении с организаторами говорилось о том, что эти камеры будут предназначены только для судей», - сказал Агдестейн.

Организаторы оперативно отреагировали на просьбу и уже сообщили, что трансляции из комнат отдыха прекратятся.

Пятая встреча между шахматистами, проходившая в Нью-Йорке, как и предыдущие четыре, завершилась вничью. Россиянин играл черными фигурами. Соперники согласились на ничью после 51 хода черных. По итогам пяти встреч счет равный – 2,5:2,5.

«Советский спорт» вел онлайн-трансляцию партии.

Напомним, матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным проходит в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк. Призовой фонд матча – один миллион долларов.