Менеджер Карлсена попросил убрать камеры из комнат отдыха шахматистов
Менеджер норвежского шахматиста
Магнуса Карлсена Эспен Агдестейн обратился к
организаторам матча за звание чемпиона мира с просьбой убрать камеры из комнат
отдыха спортсменов.
Во время пятой партии между Магнусеном и Сергеем Карякиным в социальных сетях появились фотографии трансляций из комнат отдыха, в которые шахматисты удаляются во время матча.
The World Champion half asleep while Karjakin thinking about his move. Again! #CarlsenKarjakin pic.twitter.com/DHCnlHdVfA— Tarjei J. Svensen (@TarjeiJS) 17 ноября 2016 г.
«Магнус не знает о наличии камер в комнате отдыха. В соглашении
с организаторами говорилось о том, что эти камеры будут предназначены только
для судей», - сказал Агдестейн.
Организаторы оперативно отреагировали на просьбу и уже
сообщили, что трансляции из комнат отдыха прекратятся.
Пятая
встреча между шахматистами, проходившая в Нью-Йорке, как и предыдущие четыре,
завершилась вничью. Россиянин играл черными фигурами. Соперники согласились на
ничью после 51 хода черных. По итогам пяти встреч счет равный – 2,5:2,5.
«Советский спорт» вел онлайн-трансляцию партии.
Напомним,
матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и
россиянином Сергеем Карякиным проходит в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники
сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода
будет назначен тай-брейк. Призовой фонд матча – один миллион долларов.