Менеджер Карлсена попросил убрать камеры из комнат отдыха шахматистов

Менеджер норвежского шахматиста Магнуса Карлсена Эспен Агдестейн обратился к организаторам матча за звание чемпиона мира с просьбой убрать камеры из комнат отдыха спортсменов.

Во время пятой партии между Магнусеном и Сергеем Карякиным в социальных сетях появились фотографии трансляций из комнат отдыха, в которые шахматисты удаляются во время матча.

The World Champion half asleep while Karjakin thinking about his move. Again! #CarlsenKarjakin pic.twitter.com/DHCnlHdVfA