19 сэйвов Варламова и Гол Григоренко не помогли «Колорадо» в матче с «Даллас»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду одержали победу над «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2.

В составе победителей отлились Джони Одуйя, Бретт Ритчи и Патрик Ивз, у гостей шайбы забросили Натан Маккиннон и Михаил Григоренко.

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 19 из 22 бросков.

После этого матча «Даллас» с 19-ю очками расположились на седьмой строчке Западной конференции, а «Колорадо», имея в активе на пять очков меньше, занимают 12-е место.

В следующем туре команда из Денвера 20 ноября сыграет на выезде с «Миннесотой», а «Старз» в этот же день примет «Эдмонтон».

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