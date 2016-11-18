19 сэйвов Варламова и Гол Григоренко не помогли «Колорадо» в матче с «Даллас»
В матче регулярного чемпионата НХЛ
«Даллас Старз» на домашнем льду одержали победу над «Колорадо Эвеланш» со
счетом 3:2.
В составе победителей отлились
Джони Одуйя, Бретт Ритчи и Патрик Ивз, у гостей шайбы забросили Натан Маккиннон
и Михаил Григоренко.
Российский голкипер «Колорадо»
Семен Варламов отразил 19 из 22 бросков.
После этого матча «Даллас» с 19-ю
очками расположились на седьмой строчке Западной конференции, а «Колорадо»,
имея в активе на пять очков меньше, занимают 12-е место.
В следующем туре команда из
Денвера 20 ноября сыграет на выезде с «Миннесотой», а «Старз» в этот же день
примет «Эдмонтон».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Даллас - Колорадо - 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Одуйя (Корпикоски), 8:15 (1:0). Ритчи (Бенн Д., Шо), 10:19 (2:0). Ивз (Спецца, Сегин), 19:39 (3:0). Маккиннон (Мартинсен), 32:06 (3:1). Григоренко (Маккиннон, A. Greer), 41:51 (3:2).
Место и дата
18 ноября 03:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция