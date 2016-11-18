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«Интер» нашел замену Хамесу в «ПСЖ»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Интера» продолжает вести переговоры по трансферу полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.

По информации издания The Sun, если миланский клуб не сумеет подписать игрока сборной Колумбии, то главной трансферной целью команды из Серии А станет полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария. Ранее сообщалось, что игрок сборной Аргентины интересен мюнхенской «Баварии», которую на данный момент тренирует Карло Анчелотти. Итальянец работал с Ди Марией в мадридском «Реале».

В нынешнем сезоне футболист парижского клуба провел во всех турнирах 16 матчей, забил один гол и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает 28-летнего аргентинца в 55 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2018 года.

«Реал» готов предложить «Арсеналу» 25 млн фунтов за Рэмзи


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