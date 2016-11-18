День в истории. Сергею Горлуковичу - 55!

Сегодня празднует 55-летний юбилей советский и российский защитник Сергей Горлукович.

Горлукович - воспитанник могилевской СДЮСШОР-7. В Белоруссии играл в Могилеве, Гомеле и Минске. В 1990 году отправился в Германию, где выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Байер». В России Горлукович известен по выступлениям за московские клубы - «Спартак» и «Локомотив». Он четыре раза становился чемпионом России, три - в составе «Спартака».

В составе сборной СССР Горлукович стал олимпийским чемпионом в 1988 году. Он был участником чемпионатов мира 1990 и 1994 годов, чемпионата Европы 1996 года. После окончания игровой карьеры, в 2002–2004 годах, Горлукович работал тренером-селекционером «Спартака». Кроме этого экс-защитник успел поработать тренером в таких клубах как «Сатурн», «СКА-Энергия», «Авангард» (Курск), «Витязь» (Подольск), «Байкал», «Сочи».



