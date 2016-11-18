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Ничья Карлсена и Карякина, поражение «молодежки» в Канаде и $700 млн за АПЛ. Главные новости утра

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

1). Китайская компания купила права на трансляции матчей АПЛ за 700 млн долларов.

2). Мадридский «Реал» готов предложить «Арсеналу» 25 миллионов фунтов за Аарона Рэмзи.

3).  «Автомобилист» прервал 15-матчевую победную серию СКА. Комментарии по этому случаю: Олег Знарок ; Владимир Крикунов ; Илья Ковальчук

4). Голы Никиты Нестерова и Никиты Кучерова принесли победу «Тампе» в матче с «Баффало». Кстати, Кучеров возглавил гонку бомбардиров в НХЛ.

5). Голевая передача Ивана Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Виннипег».

6). А вот 19 сэйвов Семена Варламова и Гол Михаила Григоренко не спасли от поражения «Колорадо» в матче с «Даллас».

7). Молодежная сборная России уступила юниорской лиге Квебека в заключительном матче Суперсерии. Итоговый счет серии 2:4 в пользу канадцев.

8). Сергей Карякин и Магнус Карлсен сыграли вничью в пятой партии матча за звание чемпиона мира. Менеджер норвежца обратился к организаторам с необычной просьбой.

9). Канадец Милош Раонич стал вторым полуфиналистом Итогового турнира ATP. Первый – Новак Джокович. Еще двое определятся сегодня вечером.

Цитата дня: Сергей Ковалев: Я собираюсь «уничтожить» Уорда

Видео дня: Даниил Квят провел урок физкультуры в подмосковном Физтех-лицее им. П. Л. Капицы

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