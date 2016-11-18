Данила Квартальнов: Мы поняли, что ничего такого сверхъестественного у канадцев нет

Капитан молодежной сборной России Данила Квартальнов прокомментировал результат Суперсерии с командами канадских молодежных лиг.

- Может, сказался переезд, когда накопилась эта усталость, тем более что мы достаточно матчей сыграли за те 10 дней. Где-то не хватило свежести, где-то - концентрации, было немало ошибок. Тренер нам говорил выполнять грамотно тактическую установку и не сдаваться, бороться до конца.

Все матчи были тяжелыми - тяжело выделить какую-то одну игру. Мы поняли, что ничего такого сверхъестественного у канадцев нет. Это обычные игроки, и если мы будем выполнять установку, не ошибаться, то можно спокойно с ними играть. Я перестал забивать, потому что не пошла игра, как и у всей команды, - цитирует Квартальнова ТАСС.

В заключительном матче Суперсерии сборная России уступила команде главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) со счетом 1:4. Россияне проиграли в серии с общим счетом 2-4.

