Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург (мол)- : -Локомотив (мол)
Хоккей  Нефтехимик- : -Лада
Баскетбол  ЦСКА- : -Жальгирис
Футбол  Арсенал Тула- : -ЦСКА
Футбол  Рубин- : -Ростов
Футбол  Лорьян- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арсен Венгер: Пьянка Руни? Каждый футболист должен думать о последствиях

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал инцидент с участием форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни.

Ранее сообщалось, что капитан «красных дьяволов» устроил пьянку перед товарищеским матчем с командой Испании и был исключен из сборной за этот поступок.

«Не хочу комментировать поведение Руни, потому что я не знаю, что случилось на самом деле. Однако, у меня нет уверенности, что произошедшее является серьезной проблемой. Конечно, выступая на таком уровне, каждый игрок должен думать о последствиях. Футболистам нужно просто делать то, что говорит тренер. Всем когда-то было 20 лет. Но я думаю, что такие игроки, как Уэйн умеют анализировать свои ошибки», – цитирует французского специалиста Goal.

Позже и.о главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что Руни был отправлен в расположение «Манчестер Юнайтед» из-за травмы.  

Юрген Клопп: Легенды футбола пили и курили, как черти, поэтому историю с Руни скоро забудут

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрген Клопп: Легенды футбола пили и курили, как черти, поэтому историю с Руни скоро забудутГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал инцидент с участием форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни.Руни принес извинения за нарушение режимаНападающий сборной Англии Уэйн Руни принес извинения исполняющему обязанности главного тренера национальной команды Гарету Саутгейту и техническому директору Футбольной ассоциации Англии Дэну Эшворту за грубое нарушение режима накануне товарищеского матча против сборной Испании, сообщает Sky Sports.Моуринью пришел в ярость, узнав о вечеринке с участием РуниГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пришел в ярость, узнав о том, что нападающий Уэйн Руни принял участие в вечеринке в баре отеля, в котором располагалось сборная Англии перед матчем с испанцами, сообщает Sky Sports.Руни был исключен из сборной Англии за пьянку в отеле (фото)Как сообщает The Sun, капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни был исключен из состава национальной команды перед матчем со сборной Испании за пьянку в отеле.Саутгейт назначил Хендерсона капитаном сборной АнглииИсполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о физическом состоянии своих подопечных, отметив, что в товарищеском матче с командой Испании капитаном назначен полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.Уэйн Руни: Саутгейт – главный кандидат на пост главного тренера сборной АнглииКапитан сборной Англии Уэйн Руни считает, что исполняющий обязанности главного тренера команды Гарет Саутгейт должен быть утвержден в должности.Китайский клуб провел переговоры с агентом Руни, но получил отказПредставитель китайской команды «Бэйцзин Гоань» Ло Нин рассказал, что минувшим летом клуб из Азии пытался приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.Дубль Ибрагимовича принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Суонси»«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Суонси» (3:1) в матче 11-го тура премьер-лиги на «Либерти Стэдиум».Гарет Саутгейт: Руни создает в сборной Англии позитивную обстановкуИсполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что форвард Уэйн Руни остается лидером национальной команды несмотря на то, что не всегда попадает в стартовый состав.Андрей Канчельскис: Руни нужен «МЮ» в качестве запасного футболиста или лидера раздевалкиБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал отсутствие Уэйна Руни в стартовом составе «красных дьяволов».Насколько хорошо ты знаешь Уэйна Руни?Насколько хорошо ты знаешь Уэйна Руни?31-й день рождения празднует капитан «Манчестер Юнайтед». Попробуйте пройти тест и узнать насколько хорошо вы знаете Уэйна Руни.Жозе Моуринью: Я никогда не продам РуниГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью развеял слухи, что клуб готов расстаться с нападающим Уэйном Руни.Руни пропустит матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» из-за травмыНападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не сможет сыграть против «Челси» в матче 9-го тура чемпионата Англии по футболу.Поль Погба: Я рад тому, что Руни, как капитан, позволил мне пробить пенальтиПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поблагодарил одноклубника Уэйна Руни за то, что тот позволил пробить пенальти.Жозе Моуринью: В «Манчестер Юнайтед» Руни чувствует уважение, которое заслуживаетГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем восьмого тура премьер-лиги с «Ливерпулем» поддержал форварда Уэйна Руни, который был освистан болельщиками во время игры за сборную Англии.Жозе Моуринью: Проблемы Руни в сборной Англии меня на касаютсяГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил о том, что нападающий Уэйн Руни готовится к матчу против «Ливерпуля» в плановом режиме.Уэйн Руни: Понимаю и уважаю решение тренера оставить меня в запасе на матч со СловениейНападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал новость о том, что он начнет матч квалификации ЧМ-2018 с командой Словении на скамейке запасных.Хендерсон вместо Руни будет капитаном сборной Англии в матче со словенцамиПолузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон будет капитаном сборной Англии в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 со словенцами вместо Уэйна Руни, который останется в запасе. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер англичан Гарет Саутгейт.Руни не выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч со словенцамиИсполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт не включит в стартовый состав на матч квалификации ЧМ-2018 с командой Словении капитана команды Уэйна Руни.6-летний сын Руни стал игроком «Манчестер Юнайтед»Сын нападающего сборной Англии Уэйна Руни Кай стал игроком детской команды «Манчестер Юнайтед».

Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости

Cпецпредложение