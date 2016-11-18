Арсен Венгер: Пьянка Руни? Каждый футболист должен думать о последствиях

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал инцидент с участием форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни.

Ранее сообщалось, что капитан «красных дьяволов» устроил пьянку перед товарищеским матчем с командой Испании и был исключен из сборной за этот поступок.

«Не хочу комментировать поведение Руни, потому что я не знаю, что случилось на самом деле. Однако, у меня нет уверенности, что произошедшее является серьезной проблемой. Конечно, выступая на таком уровне, каждый игрок должен думать о последствиях. Футболистам нужно просто делать то, что говорит тренер. Всем когда-то было 20 лет. Но я думаю, что такие игроки, как Уэйн умеют анализировать свои ошибки», – цитирует французского специалиста Goal.

Позже и.о главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что Руни был отправлен в расположение «Манчестер Юнайтед» из-за травмы.

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