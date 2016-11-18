Константин Лепехин: Беспокоит отсутствие мотивации у футболистов «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями в преддверии матча питерцев с «Крыльями Советов» в 14-м туре РФПЛ.

- «Зенит» в любом состоянии должен обыгрывать не только «Крылья Советов», но и всех соперников в чемпионате России. По уровню инфраструктуры, финансовым возможностям и качеству футболистов с «Зенитом» могут соревноваться один, от силы два клуба. Да и в то в самые критические моменты для «Зенита». Такие же команды, как «Крылья Советов», петербуржцы побеждать обязаны. Легко или просто – другой вопрос. Но в целом разница в весовой категории очевидна.

Беспокоит только одно – отсутствие мотивации у футболистов. Эта проблема пошла со времен Виллаш-Боаша, когда результат делал Халк. Партнеры бразильца уверовали в свое мастерство и хотят побеждать, спустя рукава. Это неприемлемо. Каждый должен выполнять свою работу – лучше или хуже, зависит от уровня сопротивления и состояния на данный момент – но выкладываться на поле необходимо без остатка и не ждать, что кто-то за них решит эпизод и исход игры в целом, - цитирует Лепехина Bobsoccer.

Напомним, что матч «Зенит» - «Крылья Советов» состоится 20 ноября. После 13 туров питерский клуб занимает второе место в РФПЛ, «Крылья Советов» замыкают таблицу.



