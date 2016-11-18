Юрий Семин: Дайте мне шесть лет – я сделаю «Локомотив» чемпионом

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обещал, что добьется с железнодорожниками высокого результата.

- Прежнему руководству дали много времени, чтобы клуб сделать топовым, – ну так дайте и нам столько же. Вне сомнений, мы превзойдём те результаты. Сколько надо лет, чтобы привести «Локомотив» к чемпионству? Дайте столько же – шесть лет. И мы это сделаем, даже не сомневаюсь, - цитирует Семина «Чемпионат».

Напомним, что Семин вернулся в «Локомотив» в качестве тренера в четвертый раз. Вместе с железнодорожниками он выигрывал дважды чемпионат России и Суперкубок, четыре раза Кубок страны и один раз Кубок Содружества. После 13 туров в текущем сезоне «Локомотив» занимает 11-е место, в активе команды 15 очков.

