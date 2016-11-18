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Как завершится матч «Атлетико» – «Реал»? Опрос

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

19 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде сыграет с «Атлетико».

Встреча между командами состоится на стадионе «Висенте Кальдерон» и стартует в 22.45 мск.

«Советский спорт» предлагает читателям принять участие в голосовании на следующую тему:

Голосование: С каким счетом завершится матч «Атлетико» – «Реал»?

Матч

Атлетико - Реал

Место и дата

19 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

Фернандо Морьентес: Поражение от «Реала» станет серьезным ударом для «Атлетико»



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