Как завершится матч «Атлетико» – «Реал»? Опрос
19 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде сыграет с «Атлетико».
Встреча между командами состоится на стадионе «Висенте Кальдерон» и стартует в 22.45 мск.
«Советский спорт» предлагает читателям принять участие в голосовании на следующую тему:
Матч
Место и дата
19 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция
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