Слесаренко обжалует в CAS решение МОК о допинге

Российская прыгунья в высоту Елена Слесаренко обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) об аннулировании ее четвертого места на Олимпиаде в Пекине 2008 года из-за положительной допинг-пробы.

- Юристы готовят апелляцию, будет подан иск в международный Спортивный арбитражный суд в Лозанне, мы обжалуем это решение МОК. Согласна, не согласна - это все лирика. Все решается в юридическом поле. Есть решение, и есть апелляция. Если будет положительное решение на апелляцию - я окажусь правой, если нет - значит, - сказала Слесаренко ТАСС.

Слесаренко является олимпийской чемпионкой 2004 года. Два года назад спортсменка завершила карьеру.