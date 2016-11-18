Фернандо Морьентес: Благодаря Годину «Атлетико» не испытывает серьезных проблем в обороне

Кроос выбыл до конца года и не сыграет против «Барселоны» и «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Реала» пропустит оставшиеся матчи 2016 года из-за травмы. Таким образом, он не примет участие в нескольких ответственных играх своей команды.