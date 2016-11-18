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Фернандо Морьентес: Благодаря Годину «Атлетико» не испытывает серьезных проблем в обороне

Источник:  ASКомментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес в интервью изданию AS поделился ожиданиями от предстоящей встречи «сливочных» с «Атлетико» в рамках 12-го тура Примеры. 

–  Какого футболиста вы бы отметили в составе обеих команд?
–  Диего Година. Восхищаюсь его игрой, и думаю, что он один из лучших защитников в мире. Благодаря ему оборона «Атлетико» не испытывает серьезных проблем, а его присутствие на поле позитивного сказывается на игре Яна Облака. 

Полное интервью Морьентеса можно прочитать ЗДЕСЬ.

Голосование: С каким счетом завершится матч «Атлетико» – «Реал»?

Матч

Атлетико - Реал

Место и дата

19 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция


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