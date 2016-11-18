На стадионе имени Билимханова в Грозном встречались команды МФТИ (Долгопрудный), ЮФУ (Ростов-на-Дону), действующий победитель лиги - КубГУ (Краснодар) и хозяева турнира ЧГУ (Грозный).

Героем этого этапа стал нападающий ЧГУ Саид-Магомед Сулейманов. В трех встречах он забил четыре мяча, отметился хет-триком. Напомню, что на смоленском этапе этот нападающий сделал покер, а в сумме на счету Сулейманова уже 10 мячей и он является лучшим бомбардиром НСФЛ.

Итоги мини-турнира в Грозном: ЧГУ – 7 очков, КубГУ – 6 очков, ЮФУ – 4 Очка, МФТИ – 0 очков.

После проведения этого этапа Национальная Студенческая Футбольная Лига уходит на зимние каникулы. Следующий мини-турнир состоится в Симферополе с 15 по 17 марта 2017 года с участием следующих команд: КФУ (Симферополь), ТГУ (Тамбов), МФТИ (Долгопрудный) и ОрёлГУ.