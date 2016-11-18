Промес может принять участие в матче с «Амкаром»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может принять участие в матче 14-го тура чемпионата России с «Амкаром».

Пока футболист тренируется по индивидуальной программе, но шансы выйти на поле в матче с пермяками у него все равно есть. Окончательное решение тренерский штаб красно-белых примет за сутки до игры.

Напомним, что форвард пропустил матч 13-го тура с «Томью» из-за рецидива травмы лодыжки, полученной в составе сборной Голландии в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Франции.

Игра «Спартак» - «Амкар» состоится 20 ноября в 17:00 в Москве.