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Марко Матерации: Когда я смотрю на «Интер», мое сердце обливается кровью

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник «Интера» Марко Матерации высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне, а также заявил, что в неудачах клуба виноваты не тренеры, а руководство. 

«Интер за последние три месяца сменил трех специалистов. Наверное, это говорит о многом. Новые владельцы клуба хотят видеть результат. Не стану обвинять Роберто Манчини, Франка де Бура или Стефано Пиоли в неудачах команды. На мой взгляд, за это должны отвечать те, кто работает в «Интере» уже много лет.

Конечно, для меня эта команда имеет особое значение. Сердце обливается кровью, когда я вижу, что творится с клубом. Надеюсь, в ближайшее время руководство пересмотрит свое отношение и уволит некоторых людей. Кто-то должен ответить за все неудачи, признать ошибки и уйти. 

Может ли «Интер» претендовать на попадание в Лигу чемпионов? Давайте сначала попробуем выиграть у «Милана» 20 ноября. Конечно, я совру, если скажу, что не надеюсь на Мауро Икарди», – цитирует экс-игрока сборной Италии Football Italia.

На данный момент миланский клуб, набрав после 12-ти туров 17 очков, занимает 9 место в таблице Серии А.



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