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Защитник тульского «Арсенала» надеется попасть в сборную Колумбии и сыграть на чемпионате мира в России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник тульского «Арсенала» Жерсон Вергара рассказал о своих планах на будущее, отметив, что рассчитывает сыграть на чемпионате мира в 2018 году, который состоится в России. 

«Да, я мечтаю попасть в сборную. Все колумбийские футболисты мечтают попасть в сборную – в этом даже сомневаться не стоит. Мне кажется, у меня есть шанс, потому что лучшее, что может случиться с футболистом – это выступить за свою страну в сборной. Да, это моя цель – попасть в сборную. Тем не менее гораздо важнее, чтобы сборная попала на чемпионат мира, поэтому состав должен быть сильнейшим из возможных.

Очень важно поддерживать постоянный высокий уровень игры и быть готовым к сборной в любой момент, потому что неизвестно, когда он может наступить и когда моя помощь понадобится стране. Сейчас мы все очень хотим попасть на чемпионат мира в России», – цитирует Вергару агентство «Р-Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Вергара провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. 

На данный момент сборная Колумбии набрала 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице южноамериканской квалификации ЧМ-2018.

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