Артемий Панарин: Надеюсь, СКА выиграет Кубок Гагарина в этом году
Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин верит, что СКА выиграет Кубок Гагарина.
- Парни вообще красавцы. Надеюсь, они выиграют кубок в этом году. Хотя раньше времени говорить не надо, расслабляться тоже, потому что в плей-офф все равно все будет по-другому, - цитирует Панарина «Спорт-Экспресс».
После 32 встреч хоккеисты СКА идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками. Вчера подопечные Олега Знарка проиграли «Автомобилисту» - 1:2.
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