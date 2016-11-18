Артемий Панарин: Надеюсь, СКА выиграет Кубок Гагарина в этом году

Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин верит, что СКА выиграет Кубок Гагарина.

- Парни вообще красавцы. Надеюсь, они выиграют кубок в этом году. Хотя раньше времени говорить не надо, расслабляться тоже, потому что в плей-офф все равно все будет по-другому, - цитирует Панарина «Спорт-Экспресс».

После 32 встреч хоккеисты СКА идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками. Вчера подопечные Олега Знарка проиграли «Автомобилисту» - 1:2.