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Жером Боатенг: Матч против «Боруссии» покажет истинный уровень нашей команды

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг рассказал о своем физическом состоянии, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с дортмундской «Боруссией» в рамках 12-го тура Бундеслиги.

«Это один из самых ярких моментов сезона. Играть против Дортмунда всегда интересно. Это как раз те матчи, которые показывают нам наш уровень», – цитирует игрока официальный сайт «Баварии».

Напомним, встреча между командами состоится 19 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и стартует в 20.30 мск.

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