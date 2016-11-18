Жером Боатенг: Матч против «Боруссии» покажет истинный уровень нашей команды

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг рассказал о своем физическом состоянии, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с дортмундской «Боруссией» в рамках 12-го тура Бундеслиги.



«Это один из самых ярких моментов сезона. Играть против Дортмунда всегда интересно. Это как раз те матчи, которые показывают нам наш уровень», – цитирует игрока официальный сайт «Баварии».



Напомним, встреча между командами состоится 19 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и стартует в 20.30 мск.