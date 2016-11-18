Тарьей Бе выступит на втором этапе Кубка мира в Словении

Норвежский биатлонист Тарьей Бе сообщил, что примет участие во втором этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Ранее сообщалось, что у спортсмена есть проблемы со здоровьем.

«Мы с братом готовы к новому сезону. У меня были проблемы со здоровьем в прошлом месяце, поэтому я решил не выступать в Эстерсунде. Теперь я сосредоточен на втором этапе Кубка мира в Словении», - написал Бе на своей странице в Facebook.

Первый этап Кубка мира-2017 пройдет в шведском Эстерсунде с 27 ноября по 4 декабря. Соревнования в Поклюке пройдут с 6 по 11 декабря.